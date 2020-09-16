Швеция раскрыла результаты проб Навального

Сотрудница Шведского института оборонных исследований (FOI), изучавшего пробы Алексея Навального , Оса Скотт утверждает, что результаты анализов указывают на отравление нейротоксином из группы веществ "Новичок", при этом она не привела никаких доказательств.

Издание Spiegel отмечает, что Германия направила в отделение института, расположенного в городе Умео , образец крови Навального, после того как яд в его организме якобы обнаружила лаборатория бундесвера.

"Мы можем однозначно подтвердить, что пробы господина Навального содержали нейротоксин группы "Новичок". Нейротоксины из группы "Новичок" чрезвычайно ядовиты. Одна капля может убить", — заявила Скотт изданию Spiegel, которая возглавляет в институте отдел химических, биологических и радиоактивных веществ.

Издание отмечает, что Скотт не привела "более точных сведений о варианте "Новичка", найденного у Навального".

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.