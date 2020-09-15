Названа трагическая ошибка Горбачева 

Журналист хорватского издания Advance Антун Роша рассказал, о чем "забыл" первый президент СССР Михаил Горбачев при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии , позволившего объединить ФРГ и ГДР.

Великобритании и Соглашение было подписано 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также стран — победителей во Второй мировой войне — СССР, США Франции . Документ предполагал отказ "четверки" от своих прав на Германию и согласие на воссоединение двух ее частей. Взамен немцы соглашались сохранить существующие границы с Польшей и отказывались ото всех других территориальных претензий.

По договору Советский Союз обязался до конца 1994 года вывести свои войска из Германии. Та, в свою очередь, соглашалась ограничить численность армии 370 тысячами военных, отказывалась от производства и обладания ядерным, химическим и биологическим оружием. Кроме того, на территории бывшей ГДР запрещалось размещать иностранные войска и ядерное оружие.

Известно также о том, что Запад обязался не расширять НАТО на восток после подписания договора. Однако подобного пункта нет в договоре, и это обязательство так и осталось "устным обещанием".

Позднее участвовавший в переговорах со стороны США Роберт Зоэллик утверждал, что произошло "недопонимание" и таких обещаний никто никому никогда не давал.

Сам Горбачев в одном из интервью в 2008 году заявил о взятых американцами обязательствах о нерасширении НАТО на восток.

"А теперь половина Центральной и Восточной Европы являются членами (альянса), так что же случилось с их обещаниями? Это показывает, что им нельзя доверять", — заявил экс-президент СССР.

В 2014 году он заявил в интервью российским СМИ, что решение о расширении НАТО на восток было принято в 1993 году.

"Я с самого начала назвал это большой ошибкой. Безусловно, это было нарушением духа тех заявлений и заверений, которые нам давались в 1990 году", — добавил Горбачев.

"Дух" заверений нарушен, но в свое время Горбачеву стоило задуматься над тем, что однажды "духа" станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы", — говорится в статье хорватского журналиста.

По его мнению, такое могло произойти, потому что Горбачев не мог предвидеть распад СССР. Тогда действовал Варшавский договор, а ныне члены НАТО Литва, Латвия и Эстония входили в состав Советского Союза.

"Поэтому, вероятно, Горбачев особенно не беспокоился и не рассуждал на тему "что бы было, если бы", — заключил автор.

Журналист обращает внимание, что о существовании обещаний говорят многочисленные заверения в 1990 году тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера о том, что НАТО "ни на пядь" не продвинется на восток.

По мнению автора статьи, последствия ошибки Горбачева сказываются на международных отношениях и по сей день. В 2014 году Россия воссоединилась с Крымом, а президент Владимир Путин в нескольких выступлениях говорил, что этот шаг оправдан, учитывая "многочисленные нарушения западных обещаний".