Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Названа трагическая ошибка Горбачева 

РИА Новости 29 минут назад
Названа трагическая ошибка Горбачева
Фото: РИА Новости
Журналист хорватского издания Advance Антун Роша рассказал, о чем "забыл" первый президент СССР Михаил Горбачев при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, позволившего объединить ФРГ и ГДР.
Соглашение было подписано 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также стран — победителей во Второй мировой войне — СССР, США, Великобритании и Франции. Документ предполагал отказ "четверки" от своих прав на Германию и согласие на воссоединение двух ее частей. Взамен немцы соглашались сохранить существующие границы с Польшей и отказывались ото всех других территориальных претензий.
По договору Советский Союз обязался до конца 1994 года вывести свои войска из Германии. Та, в свою очередь, соглашалась ограничить численность армии 370 тысячами военных, отказывалась от производства и обладания ядерным, химическим и биологическим оружием. Кроме того, на территории бывшей ГДР запрещалось размещать иностранные войска и ядерное оружие.
Известно также о том, что Запад обязался не расширять НАТО на восток после подписания договора. Однако подобного пункта нет в договоре, и это обязательство так и осталось "устным обещанием".
Позднее участвовавший в переговорах со стороны США Роберт Зоэллик утверждал, что произошло "недопонимание" и таких обещаний никто никому никогда не давал.
Сам Горбачев в одном из интервью в 2008 году заявил о взятых американцами обязательствах о нерасширении НАТО на восток.
"А теперь половина Центральной и Восточной Европы являются членами (альянса), так что же случилось с их обещаниями? Это показывает, что им нельзя доверять", — заявил экс-президент СССР.
В 2014 году он заявил в интервью российским СМИ, что решение о расширении НАТО на восток было принято в 1993 году.

"Я с самого начала назвал это большой ошибкой. Безусловно, это было нарушением духа тех заявлений и заверений, которые нам давались в 1990 году", — добавил Горбачев.

"Дух" заверений нарушен, но в свое время Горбачеву стоило задуматься над тем, что однажды "духа" станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы", — говорится в статье хорватского журналиста.
По его мнению, такое могло произойти, потому что Горбачев не мог предвидеть распад СССР. Тогда действовал Варшавский договор, а ныне члены НАТО Литва, Латвия и Эстония входили в состав Советского Союза.

"Поэтому, вероятно, Горбачев особенно не беспокоился и не рассуждал на тему "что бы было, если бы", — заключил автор.

Журналист обращает внимание, что о существовании обещаний говорят многочисленные заверения в 1990 году тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера о том, что НАТО "ни на пядь" не продвинется на восток.
По мнению автора статьи, последствия ошибки Горбачева сказываются на международных отношениях и по сей день. В 2014 году Россия воссоединилась с Крымом, а президент Владимир Путин в нескольких выступлениях говорил, что этот шаг оправдан, учитывая "многочисленные нарушения западных обещаний".

"Если однажды встанет вопрос о вступлении Украины или Грузии в НАТО, напряженность может перерасти в глубочайший кризис. Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: "Где это написано? Нигде!" — говорится в статье.

Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Последние новости
Навальный после комы рассказал об "удивительном" процессе в организме Навальный после комы рассказал об "удивительном" процессе в организме "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом
Комментарии 17
Политика , Михаил Горбачев , Джеймс Бейкер , Владимир Путин , НАТО , Германия , Польша , США , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусская «Гроза» сбила американских «Жнецов»
Белорусская «Гроза» сбила американских «Жнецов»
Тихановскую обвинили в использовании фашистской лексики
Тихановскую обвинили в использовании фашистской лексики
Появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19
Появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение