Удушение Крыма: Россия выступила против Киева в ООН

Действия Украины по водной блокаде Крыма , направленные на удушение населения полуострова, противоречат элементарным понятиям о достоинстве и правах человека. Об этом заявил во вторник в выступлении на 45-й сессии Совета ООН по правам человека ( СПЧ ) представитель российской делегации Ярослав Еремин.

"Просим обратить самое пристальное внимание на водную блокаду Крыма", — сказал дипломат, обращаясь к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Действия Украины, направленные в буквальном смысле на удушение населения полуострова и лишение его жителей доступа к питьевой воде, не только грубо нарушают международные обязательства Киева и направлены на уничтожение прав человека, но и противоречат элементарным понятиям о человеке, его достоинстве и правах", — подчеркнул Еремин.

Ранее Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратилась к Мишель Бачелет и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с прекращением подачи Украиной пресной воды в Крым. Комиссия призвала общеевропейские и международные правозащитные структуры дать ясную и принципиальную оценку действиям властей Украины, "нарушающим нормы по охране и использованию трансграничных водотоков, лишающих жителей Крыма неотъемлемого права на доступ к питьевой воде".

СПЧ на открывшейся в понедельник 45-й сессии (14 сентября-6 октября) обсудит, в частности, проблематику соблюдения прав и свобод граждан в условиях пандемии коронавируса, а также такие вопросы, как соблюдение права на безопасную питьевую воду и санитарию, борьба с современными формами рабства, положение коренных народов. Будет рассмотрена ситуация в двух десятках стран, в том числе в Йемене, Сирии и Венесуэле.

Водоснабжение Крыма

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября вода подается по часам утром и вечером.