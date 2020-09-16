Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки» 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Москва опровергла заявление Киева о саммите
Фото: ТАСС
Сообщение украинской стороны о том, что все участники «нормандской четверки» готовы к очередному саммиту, не соответствуют действительности, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.

«Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», — сообщил Руденко РИА «Новости».

Во вторник украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция) согласились провести встречу на высшем уровне.
Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным В США узнали о планах Навального вернуться в Россию В США узнали о планах Навального вернуться в Россию
Политика , Владимир Зеленский , Андрей Руденко , Дмитрий Козак , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ обнаружили следы внеземной жизни
В РФ обнаружили следы внеземной жизни
Американские горки убили россиянина
Американские горки убили россиянина
Диджей умер после нападения неизвестных в Крыму
Диджей умер после нападения неизвестных в Крыму
Порошок с секретом: смерть микродозами
Порошок с секретом: смерть микродозами
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение