Госдума срочно приняла закон о выдаче кредита Лукашенко 

Депутаты Госдумы во вторник, 15 сентября, приняли во втором, основном чтении законопроект, позволяющий правительству выдавать в текущем году государственные кредиты, которые не были предусмотрены программой таких займов на 2020-2022 годы, сообщает РИА Новости.

Изменения в документ были включены в срочном порядке. Вариант первого чтения содержал только поправки в Бюджетный кодекс, включающие в российскую бюджетную систему бюджет муниципального округа.

Александр Лукашенко. Однако новая редакция вместе с этим позволяет предоставить действующим белорусским властям кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, о котором 14 сентября на встрече в Сочи договорились главы обеих стран Владимир Путин

Займы разрешено предоставлять за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года, а также за счет ассигнований программы госкредитов. Еще одну поправку внес председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров . Она позволяет правительству выдавать кредиты даже в том случае, если их лимит исчерпан.

Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , деньги пойдут на погашение предыдущих долгов Белоруссии и их рефинансирование. Также он попросил ни в коем случае не воспринимать заем как попытку вмешаться во внутренние дела республики.

Кредит понадобился Минску на фоне массовых протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа. Менее чем за месяц республика потеряла 15 процентов золотовалютных резервов, а банки столкнулись с рекордным оттоком вкладов и депозитов.