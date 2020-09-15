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Госдума срочно приняла закон о выдаче кредита Лукашенко 

Lenta.ru 54 минуты назад
Госдума срочно приняла закон о выдаче кредита Лукашенко
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы во вторник, 15 сентября, приняли во втором, основном чтении законопроект, позволяющий правительству выдавать в текущем году государственные кредиты, которые не были предусмотрены программой таких займов на 2020-2022 годы, сообщает РИА Новости.
Изменения в документ были включены в срочном порядке. Вариант первого чтения содержал только поправки в Бюджетный кодекс, включающие в российскую бюджетную систему бюджет муниципального округа.
Однако новая редакция вместе с этим позволяет предоставить действующим белорусским властям кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, о котором 14 сентября на встрече в Сочи договорились главы обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Займы разрешено предоставлять за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года, а также за счет ассигнований программы госкредитов. Еще одну поправку внес председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Она позволяет правительству выдавать кредиты даже в том случае, если их лимит исчерпан.
Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деньги пойдут на погашение предыдущих долгов Белоруссии и их рефинансирование. Также он попросил ни в коем случае не воспринимать заем как попытку вмешаться во внутренние дела республики.
Кредит понадобился Минску на фоне массовых протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа. Менее чем за месяц республика потеряла 15 процентов золотовалютных резервов, а банки столкнулись с рекордным оттоком вкладов и депозитов.
Предполагается, что средства будут выделены в ближайшее время, но когда это произойдет, неизвестно. Между тем Светлана Тихановская, которую участники акций протеста называют избранным президентом, указала, что любые договоренности на встрече в Сочи не будут иметь силы, так как Лукашенко не является легитимным главой республики. В легитимности многолетнему президенту Белоруссии также отказали Евросоюз и Украина.
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Комментарии 1
Политика , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Андрей Макаров , ЕС , Госдума , РИА Новости , Сочи
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