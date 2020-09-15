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Сенатор напомнил Евросоюзу, что Навальный под следствием за клевету 

РИА Новости 2 часа назад
Западу напомнили неудобную правду о Навальном
Фото: Евгений Одиноков
На Западе права человека ассоциируют с Алексеем Навальным, который на самом деле дважды судим и находится под следствием за клевету на ветерана Великой Отечественной войны — все в духе западных "ценностей", заявил РИА Новости во вторник сенатор Алексей Кондратьев.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на пленарном заседании Европейского парламента, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального.

"Все в духе ценностей Запада. Права человека ассоциируют с дважды судимым, находящимся под следствием за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Кристалльно чистых не нашлось? И не найдется!", — сказал Кондратьев.

Он уверен, что "борец с коррупцией" и "шататель режима "за иностранные донаты (пожертвования) никогда не будет восприниматься в России честным и беспристрастным.

"Поэтому и выстраиваемый символ в виде Навального будет иметь смысл и значение только на Западе. В России он будет нести строго обратный эффект", — заключил политик.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения блогер категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
В конце августа мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором ветеран ВОВ Игнат Артеменко выступает в поддержку поправок к конституции.
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Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Жозеп Боррель , Алексей Кондратьев , Леонид Ринк , МИД , ЕС , Европарламент , ОЗХО , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости , Омск
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