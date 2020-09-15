Путин поздравил ветеранов российской санэпидемслужбы 

«Пятнадцатого сентября исполняется 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы. Созданная еще в 1922 году, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность ее развития, ее исторических традиций», — сказал Путин во время видеоконференции по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.