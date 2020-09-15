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Российский депутат набрал на выборах шесть голосов и выиграл 

Lenta.ru 1 час назад
Российский депутат набрал на выборах шесть голосов и выиграл
Фото: РИА Новости
В Тюменской области кандидат в депутаты от поселка Московский Владимир Игнатов выиграл выборы, набрав шесть голосов избирателей. Об этом сообщает Telegram-канале издания «Подъем» во вторник, 15 сентября.
Как рассказали изданию в региональном отделении КПРФ, на выборы должны были прийти 565 избирателей, однако в итоге проголосовали только 22 человека.
Два бюллетеня жители испортили, двое из кандидатов получили по четыре голоса, и еще двое — по шесть. Игнатов одержал победу, так как зарегистрировался раньше соперницы.
Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. При этом досрочное голосование началось 11 сентября.
Эксперты в целом положительно оценили формат многодневного голосования, который впервые был опробован летом текущего года во время плебисцита по внесению поправок в Конституцию.
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Комментарии
Политика , Владимир Игнатов , КПРФ , Тюменская Область
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