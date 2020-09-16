Раскрыт доход недовольной безработными чиновницы

Саратовская чиновница Татьяна Ковинская, которая предложила лишить «безработных тунеядцев» выплат от государства, за прошлый год заработала почти миллион рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах.

«Чиновница за прошлый год получила 977 330 рублей, то есть ее ежемесячный доход равен 81 000 рублей. При этом в прошлом году он был на 4,5% выше и составил 1,02 миллиона рублей», — пишет РИДУС.

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская предложила лишать пособий по безработице «тунеядцев», которые не идут работать на предлагаемые властями вакансии. Так она отреагировала на резкий рост числа безработных в регионе. Позже ей пришлось оправдываться за это. По ее словам, фраза была вырвана из контекста и неправильно воспринята, пишет Nation News.