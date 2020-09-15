"Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить "Северный поток — 2", это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают", — заявил Боррель, отвечая на призывы ряда евродепутатов остановить этот проект, чтобы "наказать Россию" за инцидент с Алексеем Навальным.