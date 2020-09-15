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Боррель: институты ЕС не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2» 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
ЕС не в состоянии остановить «Северный поток — 2»
Фото: Аргументы Недели
Институты ЕС не имеют полномочий, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", это вопрос к странам сообщества, которые продвигают данный проект. Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европейского парламента.

"Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить "Северный поток — 2", это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают", — заявил Боррель, отвечая на призывы ряда евродепутатов остановить этот проект, чтобы "наказать Россию" за инцидент с Алексеем Навальным.

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Политика , Европа , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , ЕС , Европарламент
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