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Песков не стал отвечать, что будет, если Лукашенко не удержит власть

Газета.Ru
1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать, что будет, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не удержит , передает корреспондент "Газеты.Ru".
Пескова спросили о планах Кремля на случай потери власти Лукашенко
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Я бы не в такие эвентуальные рассуждения не вторгался сейчас, я бы не стал рассуждать на эту тему", - сказал Песков.
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