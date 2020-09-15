Глава комитета по международным делам заявил НСН, что у оппозиционного политика есть все возможности, чтобы вернуться в Россию.
Алексей Навальный не планирует эмигрировать в Германию и намерен вернуться в Россию после выздоровления. Об этом газете The New York Times сообщил источник в органах безопасности ФРГ.
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил НСН, что никаких препятствий для возвращения оппозиционного политика на Родину нет.
«Навальный является гражданином Российской Федерации и имеет полное право находиться на территории страны. Он не в розыске по тем правонарушениям, которые он совершил. И я не вижу никаких препятствий, чтобы он возвращался в Российскую Федерацию. А далее всё будет зависеть от того, будет ли организовано масштабное следствие. Доследственные мероприятия уже проводятся», — отметил собеседник НСН.
На вопрос НСН, как отразится возвращение Навального на внутриполитической ситуации в России, сенатор Косачев ответил однозначно.
«Исключаю дестабилизацию ситуации в России из-за Навального. Не надо преувеличивать его роль», — заявил глава комитета по международным делам Совфеда.
Правительство Германии ранее заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». На официальные запросы Москвы Берлин не отвечает, при этом требуя от Москвы материалов для расследования. В России отравление Навального отрицают, ссылаясь на омских врачей.