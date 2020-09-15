«Навальный является гражданином Российской Федерации и имеет полное право находиться на территории страны. Он не в розыске по тем правонарушениям, которые он совершил. И я не вижу никаких препятствий, чтобы он возвращался в Российскую Федерацию. А далее всё будет зависеть от того, будет ли организовано масштабное следствие. Доследственные мероприятия уже проводятся», — отметил собеседник НСН.