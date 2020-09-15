Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
В понедельник 14 сентября в Сочи состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Лидеры двух стран провели за переговорами почти 4,5 часа. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подвел итоги встречи президентов. Основным тезисом стало то, что Россия признает выборы в Белоруссии и считает Александра Лукашенко легитимным президентом. Кроме этого Российская Федерация выделит Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США. Песков добавил, что Россия считает Белоруссию братским народом, а предоставление кредита не может расцениваться, как вмешательства во внутренние дела республики.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудницу ФСБ убили по заказу свекрови и экс-супруга
Сотрудницу ФСБ убили по заказу свекрови и экс-супруга
Страшнее ядерной бомбы: мощное оружие России
Страшнее ядерной бомбы: мощное оружие России
Россиян захотели отучить ездить за границу
Россиян захотели отучить ездить за границу
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Видео
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Появилось видео нового хита российского Youtube
02:47
Появилось видео нового хита российского Youtube
Шоу-бизнес
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение