В понедельник 14 сентября в Сочи состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Лидеры двух стран провели за переговорами почти 4,5 часа. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подвел итоги встречи президентов. Основным тезисом стало то, что Россия признает выборы в Белоруссии и считает Александра Лукашенко легитимным президентом. Кроме этого Российская Федерация выделит Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США. Песков добавил, что Россия считает Белоруссию братским народом, а предоставление кредита не может расцениваться, как вмешательства во внутренние дела республики.
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
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