Кредит Минску: Кремль оценил риск «украинского сценария»

Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть — новые средства. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявила, что кредит, который Россия предоставит Беларуси, должен будет выплачивать лично Лукашенко.

"Это абсолютно неверная в корне постановка вопроса… Кредит предоставляется не президенту Лукашенко, он предоставляется Белоруссии, нашему большому союзнику, братской нам стране", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, нет ли в Кремле опасения, что в ситуации с новым кредитом Минску повторится украинский сценарий, и средства не вернутся.

Он добавил, что важно отметить тот факт, что "никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела".