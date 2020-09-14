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Кремль оценил вероятность «украинского сценария» с кредитом Белоруссии 

РИА Новости 33 минуты назад
Кредит Минску: Кремль оценил риск «украинского сценария»
Фото: РИА Новости
Ситуацию с кредитом Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела республики, также как и говорить о возможном повторении в Минске сценария с кредитом Украине, поскольку деньги предоставляются не президенту Александру Лукашенко, а братской стране, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Тихановская высказалась о новом кредите Минску
Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть — новые средства. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявила, что кредит, который Россия предоставит Беларуси, должен будет выплачивать лично Лукашенко.

"Это абсолютно неверная в корне постановка вопроса… Кредит предоставляется не президенту Лукашенко, он предоставляется Белоруссии, нашему большому союзнику, братской нам стране", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, нет ли в Кремле опасения, что в ситуации с новым кредитом Минску повторится украинский сценарий, и средства не вернутся.

Он добавил, что важно отметить тот факт, что "никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела".
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Политика , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Минск
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