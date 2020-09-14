СПЧ обратился в ООН из-за Крыма

Комиссия выражает серьезную озабоченность в связи с ухудшением снабжения пресной водой жителей полуострова Крым. Отмечается, что в условиях засушливого лета обеспечить питьевой водой полуостров могла бы вода из крупнейшего трансграничного водотока — реки Днепр, но "украинские власти полностью прекратили подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров".

"Мы обращаемся к верховному комиссару ООН по правам человека г-же Мишель Бачелет Херия и комиссару Совета Европы по правам человека г-же Дунье Миятович с призывом вмешаться в ситуацию и защитить право жителей на доступ к питьевой воде, предотвратить гуманитарную катастрофу на полуострове. Мы также призываем общеевропейские и международные правозащитные структуры и организации дать ясную и принципиальную оценку действиям властей Украины, нарушающим нормы по охране и использованию трансграничных водотоков, лишающих жителей Крыма неотъемлемого права на доступ к питьевой воде и, по сути, создающим условия для возникновения гуманитарной катастрофы на полуострове", — говорится в сообщении на сайте Совета.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября вода подается по часам утром и вечером.