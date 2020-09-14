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СПЧ обратился в ООН и Совет Европы из-за прекращения водоснабжения Крыма 

ТАСС 9 минут назад
СПЧ обратился в ООН из-за Крыма
Фото: РИА Новости
Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с прекращением подачи Украиной пресной воды в Крым. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Совета.
Комиссия выражает серьезную озабоченность в связи с ухудшением снабжения пресной водой жителей полуострова Крым. Отмечается, что в условиях засушливого лета обеспечить питьевой водой полуостров могла бы вода из крупнейшего трансграничного водотока — реки Днепр, но "украинские власти полностью прекратили подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров".

"Мы обращаемся к верховному комиссару ООН по правам человека г-же Мишель Бачелет Херия и комиссару Совета Европы по правам человека г-же Дунье Миятович с призывом вмешаться в ситуацию и защитить право жителей на доступ к питьевой воде, предотвратить гуманитарную катастрофу на полуострове. Мы также призываем общеевропейские и международные правозащитные структуры и организации дать ясную и принципиальную оценку действиям властей Украины, нарушающим нормы по охране и использованию трансграничных водотоков, лишающих жителей Крыма неотъемлемого права на доступ к питьевой воде и, по сути, создающим условия для возникновения гуманитарной катастрофы на полуострове", — говорится в сообщении на сайте Совета.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября вода подается по часам утром и вечером.
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Политика , Мишель Бачелет , Дунье Миятович , Совет по правам человека , ООН , Совет Европы , Республика Крым
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