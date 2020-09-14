Лавров: Запад перешел рамки разумного

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"По сути дела, от нас сейчас требуют "признаться". Нас спрашивают: вы что, не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Что, им тоже не верите?" - сказал министр в интервью RTVI.

Министр добавил, что у России в настоящее время нет каких-либо законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с Навальным. По его словам, чтобы возбудить такое дело, нельзя верить на слово, должны быть соблюдены определенные процедуры.

Лавров пояснил, что соблюдению таких процедур была посвящена доследственная проверка, которую начали сразу после инцидента. Он напомнил, что в этой связи еще 27 августа российская Генпрокуратура запросила правовую помощь у германской стороны.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Омские врачи, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния, пока не ясно, но каких-либо ядов в крови и моче Навального найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже власти Германии сообщили, что эти выводы были подтверждены лабораториями Швеции и Франции, в ОЗХО параллельно по запросу Берлина осуществляется свое исследование.

В Кремле заявляли, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие откроют и де-юре.