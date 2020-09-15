Advance (Хорватия): «Где это написано? Нигде!» 

Тридцать лет назад был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии , давший ей возможность объединиться. Одна деталь данного договора, а скорее то, чего в нем не хватает, остается спорной и значительно влияет и на современные события. О чем забыл Горбачев, подписывая тогда этот договор?

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Антун Роша (Antun Roša)

История про договор, который привел к объединению Германии и деталях, о которых Горбачев забыл, совершив трагическую ошибку

Франция и Сегодня, 12 сентября 1990 года, в Москве , тогда еще столице Советского Союза, был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Его подписали представители обеих Германий (восточной Германской Демократической Республики и западной Федеративной Республики Германия) и «четверки», которая оккупировала Германию после Второй мировой войны: СССР, США Великобритания . Это был ключевой для будущего Германии договор, поскольку четыре упомянутые державы по нему отказывались от своих прав на Германию, тем самым давая ей возможность объединиться (официально это произошло в начале следующего 1991 года). В ответ Германия соглашалась, что, во-первых, после объединения ее территория будет образована территориями тогдашней Восточной и Западной Германии, и, во-вторых, сохранятся ее существующие границы с Польшей , а от всех других территориальных претензий она отказывалась (например, от Калининградской области ).

К моменту подписания этого договора в Москве уже прошло более года после падения Берлинской стены (девятого ноября 1989 года), то есть в определенном смысле процесс «объединения» уже начался. Интересно, что в договоре сказано, что советские войска должны покинуть Германию к концу 1994 года. Но к тому моменту СССР уже распался (к концу 1991 года). Войска, теперь уже российские, были выведены значительно быстрее, чем планировалось, да и численностью они были меньше допустимого, в том числе из-за экономических проблем, с которыми столкнулась Россия . Все российские войска покинули Германию до августа 1994 года, за четыре месяца до установленного срока.

Германия обещала, что общая численность немецких войск не будет превышать 370 тысяч. Кроме того, Германия вынуждена была отказаться от производства и обладания ядерным оружием любого типа, а также от биологического и химического оружия. Помимо этого, в договоре отдельно оговаривалось, что иностранные войска и иностранное ядерное оружие не могут размещаться в шести немецких федеральных землях (территория Берлина и бывшей Восточной Германии). Таким образом, эта территория становилась постоянно свободной от ядерного оружия. Договор предполагал, что германские войска можно использовать исключительно в соответствии с постановлениями ООН

Одна деталь, точнее предпосылка, данного договора остается спорной и значительно влияет и на современные события. Дело в том, что, как утверждал даже видный американский историк Стивен Коэн , Запад обязался не расширять НАТО на восток после подписания этого договора. Для России это обязательство, разумеется, было чрезвычайно важным. Многие согласятся, что именно из-за этого Россия вообще согласилась на объединение Германии. Однако факт в том, что такого пункта в договоре нет. Почему? Трудно поверить, но русские не настаивали на этом и в итоге, похоже, получили лишь «устное обещание».

Представитель Госдепа США , который участвовал в переговорах, Роберт Зоэллик, впоследствии утверждал, что произошло «недопонимание» и таких обещаний никто никому никогда не давал.

Кто прав? Сказать трудно… В 2008 году бывший и последний лидер СССР Михаил Горбачев заявил в интервью британскому «Дейли телеграф»: «Американцы обещали, что НАТО не выйдет за границы Германии после „холодной войны", а теперь половина Центральной и Восточной Европы являются членами (альянса), так что же случилось с их обещаниями? Это показывает, что им нельзя доверять“.

В 2014 году Горбачев, в каком-то смысле противореча сам себе, заявил в интервью российским СМИ: „Решение США и их союзников о расширении НАТО на восток окончательно сформировалось в 1993 году. Я с самого начала назвал это большой ошибкой. Безусловно, это было нарушением духа тех заявлений и заверений, которые нам давались в 1990 году“.

Да, „дух“ заверений нарушен, но в свое время Горбачеву стоило задуматься над тем, что однажды „духа“ станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы. Но такой бумаги, на которую Россия могла бы сослаться, когда НАТО начал расширяться на восток, нет!

Как такое могло произойти? Есть одно возможное объяснение. Горбачев, как и многие другие, тогда еще не мог предвидеть ближайшее будущее, то есть распад СССР. Во время подписания договора об объединении Германии в Москве все еще существовал Варшавский договор. Все страны современного восточного крыла НАТО тогда еще входили в Варшавский пакт, и на их территориях находились советские войска. Поэтому, вероятно, Горбачев особенно не беспокоился и не рассуждал на тему „что бы было, если бы“ (хотя вскоре это „было“!).

Современные члены НАТО: Румыния, Болгария, Польша, Чехия и Словакия (тогда Чехословакия), Венгрия — все они входили в Варшавский пакт, то есть находились глубоко в советской зоне влияния. А те страны, через которые НАТО максимально приблизился к России (прибалтийские Латвия, Литва и Эстония), в то время не только являлись членами Варшавского договора, но и входили в состав самого Советского Союза.

Действительно ли Горбачеву что-то „обещали“, или он скорее думал, что это „подразумевается“, остается темой для исторических споров. Не секрет, что во время переговоров в феврале 1990 года Госсекретарь США Джеймс Бейкер несколько раз прямо говорил, что НАТО „ни на пядь не продвинется дальше на восток“. Общепризнано, что слова эти прозвучали, и Горбачеву, по-видимому, на тот момент этого было достаточно. Однако, в конце концов, это лишь слова, которые в практическом смысле не значат ничего.