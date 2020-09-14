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Лавров отменил визит в Берлин

РИА Новостииещё 2
7 минут назад
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Берлин 15 сентября отменен из-за изменения в рабочем графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, сообщает российское дипведомство.
Лавров отменил визит в Берлин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ведомстве пояснили, что сроки визита Лаврова в Берлин и модальности его и Мааса участия в церемонии закрытия перекрёстного Года научно-образовательных партнёрств согласовали еще год назад, их также подтвердили в ходе переговоров в Москве 11 августа.
"3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Х. Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным", - пояснили в ведомстве.
Министерство отмечает, что на этом фоне принято решение об отмене визита.
"Соответствующая информация доведена до германской стороны. С учетом важности и успешного завершения "перекрёстного" Года С.В. Лавров направит приветствие участникам церемонии его закрытия", - подчеркнули в министерстве.
Политика,В мире,Кавказ,Сергей Лавров,МИД,Германия,
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