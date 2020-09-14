Лавров отменил визит в Берлин

В ведомстве пояснили, что сроки визита Лаврова в Берлин и модальности его и Мааса участия в церемонии закрытия перекрёстного Года научно-образовательных партнёрств согласовали еще год назад, их также подтвердили в ходе переговоров в Москве 11 августа.