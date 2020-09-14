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Путин жестко ответил Макрону по делу Навального 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Фото: РИА Новости
В ходе разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны по «делу Алексея Навального». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Сегодня президент Франции сообщил, что разделяет выводы европейских партнеров об отравлении Навального.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, была «обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг „дела А. Навального“», сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте. Акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у А. Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами», — говорится в сообщении.

Также, по данным Кремля, в ходе переговоров лидеры обсудили ситуацию в Белоруссии, на Украине и в Ливии.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Навальный , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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