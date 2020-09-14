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Зюганов заявил, что не позволит копать под Мавзолеем 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Зюганов заявил, что не позволит копать под Мавзолеем
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя предложение о дальнейшем использовании («реиспользовании») Мавзолея В. И. Ленина, заявил, что его партия не пустит кого бы то ни было «раскапывать Красную площадь».

Если брать православные традиции, вам православные подскажут: Ленин лежит в мавзолее на два метра ниже уровня земли, и это соблюдено, — цитирует РИА Новости Зюганова.

По его словам, предложение по «реиспользованию» мавзолея противоречит новым нормам Конституции, где российская история рассматривается в единстве: «имперская, советская и нынешняя». Зюганов назвал идею с мавзолеем уголовно наказуемым преступлением, потому что она нарушает историческую преемственность.

Мы раскапывать на Красной площади никого не пустим, 91-го года больше не повторится, — подчеркнул Зюганов.

Как писал NEWS.ru, Союз архитекторов России организовал конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея Ленина на Красной площади. Принять участие в конкурсе могут дипломированные архитекторы, авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры и рядовые жители РФ и стран СНГ. Им предстоит подготовить эскиз проекта преобразования мавзолея в музей, а также разработать маршрут, который соединит здание на улице Воздвиженка с комплексом на Красной площади.
Заявки принимаются до 19 октября. Лучшие проекты покажут с 11 по 13 ноября во время XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» на площадке выставочного комплекса «Гостиный двор». Победители станут известны 13 ноября.
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Комментарии
Политика , Геннадий Зюганов , КПРФ , РИА Новости
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