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Путин отметил неуместность голословных обвинений по «делу Навального» 

RT на русском 21 минуту назад
Путин высказался об обвинениях по «делу Навального»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном отметил неуместность голословных обвинений в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы было заявлено о необходимости передачи германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживания совместной работы с российскими врачами.
Как сообщалось, Макрон заявил, что России следует внести ясность в вопросе проведения расследования по ситуации с Навальным.
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Политика , В мире , Происшествия , Алексей Навальный , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Франция
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