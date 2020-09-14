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Захарова объяснила нежелание МИД ФРГ комментировать состояние Навального 

Свободная пресса и ещё 6 57 минут назад
Захарова объяснила решение МИД ФРГ по Навальному
Фото: ТАСС
Глава МИД России Мария Захарова оценила заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, о том, что Германия не станет комментировать состояние блогера Алексея Навального, а по всем возникшим вопросам Москва должна обращаться в ОЗХО. Захарова назвала заявление главы МИД Германии отговоркой.
По ее словам, ей хочется только подобрать выражения и покрепче, учитывая тот резонанс, который в мире произвело так называемое «отравление» Навального.
На данный момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи считают, что его отравили веществом из группы «Новичок». Однако пока немецкие медики никаких доказательств не предоставили, пишет Газета.ру.
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Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , ОЗХО , Газета.Ru , Германия , Москва
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