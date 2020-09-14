Захарова объяснила решение МИД ФРГ по Навальному

По ее словам, ей хочется только подобрать выражения и покрепче, учитывая тот резонанс, который в мире произвело так называемое «отравление» Навального.

На данный момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи считают, что его отравили веществом из группы «Новичок». Однако пока немецкие медики никаких доказательств не предоставили, пишет Газета.ру.