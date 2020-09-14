Кремль подтвердил разговор Путина с Макроном

Кремль подтвердил телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Да, был (разговор — прим. «ВМ»), — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее о разговоре глав двух стран сообщал Елисейский дворец. Согласно заявлению Макрона, Франция провела собственный анализ и считает, что блогер Алексей Навальный был отравлен ядом группы «Новичок».
Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.
Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.
В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы и его отключили от аппарата ИВЛ.