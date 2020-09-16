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В Германии получили новый запрос о правовой помощи от России 

РИА Новости и ещё 20 1 час назад
В ФРГ получили новый запрос о правовой помощи от РФ
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Минюст ФРГ подтвердил, что получил от Генпрокуратуры РФ новый запрос о правовой помощи в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, он проверяется, заявил на брифинге в Берлине представитель министерства.

"Могу подтвердить, позавчера вечером, то есть, 14 сентября генпрокуратура обратилась со вторым запросом о правовой помощи в федеральное ведомство по вопросам юстиции, этот второй запрос проверяется", — заявил он.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно
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Комментарии 1
Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , МИД , ОЗХО , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , СКР , Германия , Омск
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