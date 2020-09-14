Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин отменил указ Медведева 

Lenta.ru и ещё 13 1 час назад
Путин отменил указ Медведева
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Таким образом глава государства отменил действие указа Дмитрия Медведева, который в 2008 году, будучи президентом, распорядился выделить центр из состава МЧС.
По данным РБК, НЦУКС ликвидирован как отдельное юридическое лицо, а его штат станет частью центрального аппарата МЧС.
НЦУКС занимался мониторингом чрезвычайных ситуаций на территории России. В 2020 году центр был переведен из статуса подведомственного МЧС учреждения в состав подразделений центрального аппарата ведомства, отмечает РБК.
В настоящий момент центр возглавляет генерал-майор Александр Лекомцев. В качестве временно исполняющего обязанности он руководил ведомством с января текущего года.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Последние новости
Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов На Венере нашли загадочные признаки жизни На Венере нашли загадочные признаки жизни Мавзолей Ленина передумали переделывать Мавзолей Ленина передумали переделывать
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водонаева высмеяла мужчин без жилплощади
Водонаева высмеяла мужчин без жилплощади
Лавров отменил визит в Берлин
Лавров отменил визит в Берлин
Вдова и дочь Баталова остались без наследства
Вдова и дочь Баталова остались без наследства
Песков объяснил цель кредита Москвы для Минска
Песков объяснил цель кредита Москвы для Минска
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение