«Согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит — 1,5 миллиарда долларов США. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства», — передает РИА «Новости» его слова.