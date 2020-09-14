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Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко 

Артём Кульша 35 минут назад
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко продлятся сколько потребуется. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Проведение переговоров между Путиным и Лукашенко, как сообщал «Рамблер», запланировано на сегодня в Сочи. Белорусский президент прибыл в город около 11:00 по московскому времени. Примерно в 12:50 Песков сообщил, что переговоры еще не стартовали, а продлятся они столько времени, сколько потребуется.
Лукашенко покинул Белоруссию
2 сентября Лукашенко заявил, что он и Путин в ходе встречи друг с другом окончательно расставят все точки над i по очень чувствительным и болезненным для обеих стран вопросам.
В пресс-службе Кремля ранее сообщали, что на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы развития отношений между Россией и Белоруссией, а особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и перспективам углубления интеграции стран в рамках Союзного государства.
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Политика , Видео , Белоруссия в огне , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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