Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко 

Проведение переговоров между Путиным и Лукашенко, как сообщал «Рамблер», запланировано на сегодня в Сочи. Белорусский президент прибыл в город около 11:00 по московскому времени. Примерно в 12:50 Песков сообщил, что переговоры еще не стартовали, а продлятся они столько времени, сколько потребуется.

2 сентября Лукашенко заявил, что он и Путин в ходе встречи друг с другом окончательно расставят все точки над i по очень чувствительным и болезненным для обеих стран вопросам.