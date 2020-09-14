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В Госдуме оценили заявление Евросоюза по выборам в Крыму 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
В Госдуме оценили заявление ЕС по выборам в Крыму
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "пустопорожним" заявление Евросоюза, отказавшегося признавать итоги выборов в крымском регионе.
В воскресенье прошли выборы губернатора в Севастополе и дополнительные выборы в крымский парламент. При этом Европейский союз заявил, что не признает результаты региональных выборов на Крымском полуострове.

"Мы не нуждаемся в подтверждении от кого-то в легитимности своих избирательных процессов. Нравятся им наши выборы или нет, признают или наоборот отвернут, — это никак не повлияет не взгляды севастопольцев. Так что пустопорожние заявления от Евросоюза — это некая дань, которая платит вся Европа США, показывая лояльность себя как военных, так и политических союзников", — сказал РИА Новости Белик.

По его словам, еврочиновники своими оценками "суют нос" во внутренние дела России, что должно быть достойно порицания со стороны мирового сообщества.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Белик , ЕС , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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