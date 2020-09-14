В Госдуме оценили заявление ЕС по выборам в Крыму

В воскресенье прошли выборы губернатора в Севастополе и дополнительные выборы в крымский парламент. При этом Европейский союз заявил, что не признает результаты региональных выборов на Крымском полуострове.

"Мы не нуждаемся в подтверждении от кого-то в легитимности своих избирательных процессов. Нравятся им наши выборы или нет, признают или наоборот отвернут, — это никак не повлияет не взгляды севастопольцев. Так что пустопорожние заявления от Евросоюза — это некая дань, которая платит вся Европа США, показывая лояльность себя как военных, так и политических союзников", — сказал РИА Новости Белик.

По его словам, еврочиновники своими оценками "суют нос" во внутренние дела России, что должно быть достойно порицания со стороны мирового сообщества.