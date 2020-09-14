Песков описал длительность встречи Путина и Лукашенко 

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Он уточнил, что переговоры лидеров двух стран еще не начались.

«Переговоры Путина и Лукашенко начнутся, как планируется, около 14.00», — сказал Песков.

Ранее в понедельник сообщалось о прибыли белорусского лидера в Россию, его самолет приземлился в аэропорту Адлера. Переговоры пройдут в резиденции «Бочаров ручей» в формате «один на один», заявлений для прессы не будет.

Президенты обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, совместные проекты в энергетике.