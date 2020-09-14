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Песков описал длительность встречи Путина и Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 6 41 минуту назад
Песков описал длительность встречи Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продлятся «сколько потребуется». Так на вопрос о длительности встречи ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он уточнил, что переговоры лидеров двух стран еще не начались.

«Переговоры Путина и Лукашенко начнутся, как планируется, около 14.00», — сказал Песков.

Ранее в понедельник сообщалось о прибыли белорусского лидера в Россию, его самолет приземлился в аэропорту Адлера. Переговоры пройдут в резиденции «Бочаров ручей» в формате «один на один», заявлений для прессы не будет.
Президенты обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, совместные проекты в энергетике.
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Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Сочи
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