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Памфилова прокомментировала прошедшие выборы 

RT на русском 55 минут назад
Памфилова прокомментировала прошедшие выборы
Фото: ЦИК
Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.

«Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна, то для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности — она была очень многослойная, дополнительный фактор — проведение голосования в условиях пандемии», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.

13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах.
Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах в региональные парламенты — в Белгородской области, там проголосовали 52,46% избирателей.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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