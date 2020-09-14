Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.
«Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна, то для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности — она была очень многослойная, дополнительный фактор — проведение голосования в условиях пандемии», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах.
Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах в региональные парламенты — в Белгородской области, там проголосовали 52,46% избирателей.