Памфилова прокомментировала прошедшие выборы 

«Если для наших избирателей кампания была проста и удобна, безопасна, то для членов наших участковых избирательных комиссий она была беспрецедентной по сложности — она была очень многослойная, дополнительный фактор — проведение голосования в условиях пандемии», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.