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Матвиенко поздравила Медведева с юбилеем 

ТАСС 53 минуты назад
Матвиенко поздравила Медведева с юбилеем
Фото: ТАСС
Целеустремленный политик, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев внес значительный вклад в развитие России и укрепление ее авторитета на международной арене. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю 55-летия Медведева.

"Ваша многолетняя плодотворная государственная деятельность заслуживает самого искреннего уважения. Целеустремленный и опытный политик, вы внесли значительный вклад в развитие России, укрепление ее авторитета на международной арене", — говорится в телеграмме.

Спикер Совфеда отметила заслуги Медведева, под руководством которого создавались цифровые технологии и инновации, а также формировались благоприятные условия для модернизации и повышения конкурентоспособности экономики.

"Сегодня ваши знания и профессионализм направлены на решение стратегически важных задач в сфере безопасности Российской Федерации, противодействие глобальным вызовам современности, защиту национальных интересов. Пусть все ваши начинания будут успешными, а задуманное непременно осуществится", — пожелала Матвиенко Медведеву.

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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Совет безопасности РФ
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