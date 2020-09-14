Матвиенко поздравила Медведева с юбилеем 

Целеустремленный политик, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев внес значительный вклад в развитие России и укрепление ее авторитета на международной арене. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю 55-летия Медведева.
"Ваша многолетняя плодотворная государственная деятельность заслуживает самого искреннего уважения. Целеустремленный и опытный политик, вы внесли значительный вклад в развитие России, укрепление ее авторитета на международной арене", — говорится в телеграмме.
Спикер Совфеда отметила заслуги Медведева, под руководством которого создавались цифровые технологии и инновации, а также формировались благоприятные условия для модернизации и повышения конкурентоспособности экономики.
"Сегодня ваши знания и профессионализм направлены на решение стратегически важных задач в сфере безопасности Российской Федерации, противодействие глобальным вызовам современности, защиту национальных интересов. Пусть все ваши начинания будут успешными, а задуманное непременно осуществится", — пожелала Матвиенко Медведеву.