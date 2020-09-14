Матвиенко поздравила Медведева с юбилеем 

"Сегодня ваши знания и профессионализм направлены на решение стратегически важных задач в сфере безопасности Российской Федерации, противодействие глобальным вызовам современности, защиту национальных интересов. Пусть все ваши начинания будут успешными, а задуманное непременно осуществится", — пожелала Матвиенко Медведеву.