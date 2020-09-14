Согласно этим данным, лаборатории Франции Швеции провели повторный анализ и подтвердили, что он был отравлен веществом группы «Новичок». Власти ФРГ отметили, что «это серьезное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия». Как подчеривается в публикации, «три лаборатории к настоящему времени независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление господина Навального вызвало нервно-паралитическое вещество» из указанной группы.

«Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами по дальнейшим шагам», — говорится в заявлении.

Ранее издание Die Zeit со ссылкой на источники сообщило, что в организме Навального нашли следы нового, более опасного типа «Новичка», и он остался жив благодаря действиям пилота, который сразу же решил посадить самолет, и врачей, оперативно вколовших ему атропин.

Власти РФ и российские врачи настаивают, что анализы Навального не выявили ядов в его организме.