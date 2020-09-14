Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

ОП: Единый день голосования прошел с минимальными нарушениями 

Артём Кульша 1 час назад
Единый день голосования прошел с минимальными нарушениями
Фото: Рамблер
Выборы в рамках Единого дня голосования прошли спокойно. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила секретарь Общественной палаты (ОП) России Лидия Михеева.
В 2020 году, как сообщал «Рамблер», голосование в рамках Единого дня голосования было трехдневным — началось 11 сентября, закончилось 13-го. Сегодня состоялся итоговый брифинг по общественному наблюдению за выборами.
В ходе него Михеева рассказала, что ситуационный центр ОП зафиксировал 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках в ходе голосования, а на горячую линию палаты поступило 12 звонков. Она назвала такое количество сообщений беспрецедентно малым и сообщила, что все они были отработаны.

«В целом наша статистика свидетельствует о довольно спокойной обстановке на избирательных участках и о том, что случаев, которые вызывали бы серьезную озабоченность, не было», — подытожила секретарь ОП.

Она добавила, что в 2020 году численность общественных наблюдателей, подготовленных ОП и региональными общественными палатами и наблюдавших за выборами в Единый день голосования, выросло по сравнению с 2019-м — 57 тысяч человек против 40 тысяч человек.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Комментарии 1
Политика , Лидия Михеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские школы массово возвращаются к «удаленке»
Российские школы массово возвращаются к «удаленке»
«Извините, но это дно»
«Извините, но это дно»
Кризис с водой: Крым назвал ООН условие для приезда
Кризис с водой: Крым назвал ООН условие для приезда
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Видео
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Появилось видео огненного торнадо в США
03:10
Появилось видео огненного торнадо в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение