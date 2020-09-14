Единый день голосования прошел с минимальными нарушениями

Выборы в рамках Единого дня голосования прошли спокойно. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила секретарь Общественной палаты (ОП) России Лидия Михеева

В 2020 году, как сообщал «Рамблер», голосование в рамках Единого дня голосования было трехдневным — началось 11 сентября, закончилось 13-го. Сегодня состоялся итоговый брифинг по общественному наблюдению за выборами.

В ходе него Михеева рассказала, что ситуационный центр ОП зафиксировал 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках в ходе голосования, а на горячую линию палаты поступило 12 звонков. Она назвала такое количество сообщений беспрецедентно малым и сообщила, что все они были отработаны.

«В целом наша статистика свидетельствует о довольно спокойной обстановке на избирательных участках и о том, что случаев, которые вызывали бы серьезную озабоченность, не было», — подытожила секретарь ОП.

Она добавила, что в 2020 году численность общественных наблюдателей, подготовленных ОП и региональными общественными палатами и наблюдавших за выборами в Единый день голосования, выросло по сравнению с 2019-м — 57 тысяч человек против 40 тысяч человек.