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Названы две причины высокой явки в единый день голосования 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Названы две причины высокой явки в единый день голосования
Фото: РИА Новости
«Новые формы волеизъявления позволяют избирателям проголосовать на выборах с меньшими затратами сил и времени, практически не отвлекаясь от работы или домашних забот», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев, говоря о высокой явке в ходе прошедшего в России единого дня голосования (ЕДГ).

«Достаточно высокая явка была предопределена двумя вещами: трехдневной формой голосования и вовлеченностью молодежи, которую привлекло электронное голосование. При этом в ходе ЕДГ через интернет голосовала не только молодежь, но и люди старшего поколения, которые из-за коронавируса активно использовали компьютеры», — сказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, новые формы волеизъявления позволяют избирателям проголосовать на выборах с меньшими затратами сил и времени, практически не отвлекаясь от работы или домашних забот.

«Что касается регионов, то некоторые «сюрпризы» были в Иркутской и Архангельской областях, где многие ждали протестного голосования и низкой явки. Но эти опасения не подтвердились: просто явка была чуть ниже на фоне остальных регионов. Зато по другим регионам явка была в районе 70-80%, что позволило некоторым врио губернаторов добиться высоких результатов», — заключил Журавлев.

Напомним, политолог Олег Бондаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что главные мифы оппозиции по поводу Единого дня голосования (ЕДГ) были развенчаны, потому что явка, легитимность и представительность на выборах оказались на более чем достойном уровне.
Ранее в Общественной палате России по итогам мониторинга пришли к выводу, что выборы 11-13 сентября прошли спокойно.
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Комментарии 1
Политика , Олег Бондаренко , Дмитрий Журавлев , Общественная палата России , Деловая газета "Взгляд"
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