Названы две причины высокой явки в единый день голосования 

«Что касается регионов, то некоторые «сюрпризы» были в Иркутской и Архангельской областях, где многие ждали протестного голосования и низкой явки. Но эти опасения не подтвердились: просто явка была чуть ниже на фоне остальных регионов. Зато по другим регионам явка была в районе 70-80%, что позволило некоторым врио губернаторов добиться высоких результатов», — заключил Журавлев.