Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Поклонская направила в ООН данные по водоснабжению Крыма 

Газета.Ru 1 час назад
Поклонская обратилась в ООН
Фото: Газета.Ru
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет информацию о блокировке водоснабжения Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее Бачелет запрашивала соответствующую информацию.
Как уточнила Поклонская, в ее письме содержатся данные о последствиях незаконного перекрытия водоснабжения Северо-Крымского канала международной реки Днепр. Депутат подчеркнула, что канал являлся главным источником пресной воды для Севастополя и Крыма, который отвечал за обеспечение 85% потребностей граждан в чистой питьевой воде.
Она указала на то, что перекрытие воды привело к опустошению водохранилищ, а также к возникновению перебоев в подаче воды, что несет угрозу жизням и здоровью населения.
Поклонская добавила, что к обращению она прикрепила обращения самих крымчан по этому вопросу.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Газета.Ru: последние новости
В Совфеде оценили возможность запрета "Северного потока — 2" в ФРГ В Совфеде оценили возможность запрета "Северного потока — 2" в ФРГ Лавров заявил, что ЕС хочет "наказать Россию" Лавров заявил, что ЕС хочет "наказать Россию" Памфилова назвала выборы конкурентными и открытыми Памфилова назвала выборы конкурентными и открытыми
Комментарии 10
Политика , Мишель Бачелет , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смотреть без регистрации: Асмус опять разделась»
«Смотреть без регистрации: Асмус опять разделась»
Решена судьба возмутившего Зеленского танкера
Решена судьба возмутившего Зеленского танкера
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Раскрыты подробности «победы» США над Россией
Раскрыты подробности «победы» США над Россией
Видео
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09