Поклонская обратилась в ООН

Ранее Бачелет запрашивала соответствующую информацию.

Как уточнила Поклонская, в ее письме содержатся данные о последствиях незаконного перекрытия водоснабжения Северо-Крымского канала международной реки Днепр. Депутат подчеркнула, что канал являлся главным источником пресной воды для Севастополя и Крыма, который отвечал за обеспечение 85% потребностей граждан в чистой питьевой воде.

Она указала на то, что перекрытие воды привело к опустошению водохранилищ, а также к возникновению перебоев в подаче воды, что несет угрозу жизням и здоровью населения.

Поклонская добавила, что к обращению она прикрепила обращения самих крымчан по этому вопросу.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.