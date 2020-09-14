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Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае 

РИА Новости и ещё 3 22 минуты назад
Дегтярев высказался о выборах в протестном Хабаровском крае
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и конкурентно, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
В Хабаровском крае завершилось голосование по 30 избирательным кампаниям. Избирательные комиссии завершили подсчет голосов и подвели предварительные итоги.

"Выборы в крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и, главное, конкурентно. Я так настраивал краевой избирком ещё в начале своей работы в регионе. Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми, легитимность. Буду работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края", — сообщил врио губернатора края в своем Telegram-канале.

По информации краевого правительства, в трех районах края выбирали глав. В Аяно-Майском районе избран действующий глава Алексей Ивлиев. Как самовыдвиженец он набрал 49,52% голосов. Руководителем Вяземского района избран Александр Усенко. Ранее он возглавлял город Вяземский. В Охотском муниципальном районе наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы, самовыдвиженец Максим Климов.
Кроме того, завершились дополнительные выборы депутата законодательной думы края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4. Там победила Наталья Чумакова. Как самовыдвиженец она набрала 43,57% голосов. Помимо этого, в ряде сельских поселений состоялись выборы и довыборы депутатов местных заксобраний, а также глав сельских поселений в Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, имени Лазо, Полины-Осипенко, Солнечном и Верхнебуреинском районах края.
Всего в выборах на территории края было задействовано 122 избирательных участка в 16 муниципальных районах.
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Комментарии 1
Политика , Михаил Дегтярев , Максим Климов , Наталья Чумакова , Александр Усенко , Алексей Ивлиев , Хабаровский Край
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