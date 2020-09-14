Дегтярев высказался о выборах в протестном Хабаровском крае

"Выборы в крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и, главное, конкурентно. Я так настраивал краевой избирком ещё в начале своей работы в регионе. Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми, легитимность. Буду работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края", — сообщил врио губернатора края в своем Telegram-канале.