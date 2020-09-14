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Иностранцам в РФ предлагается выдавать ID-карты для идентификации личности

ТК «Звезда»
28 минут назад
Срок действия такой карты, согласно проекту, будет составлять 10 лет.
Иностранцам в РФ предлагается выдавать ID-карты
Фото: pixabay.compixabay.com
Иностранным гражданам, находящимся на территории России, могут начать выдавать специальные ID-карты с личными данными. Соответствующий проект был разработан в Министерстве внутренних дел РФ.
Данный вид документа, удостоверяющего личность, предлагается выдавать тем иностранцам, которые имеют право на постоянное проживание в стране или статус долгосрочного пребывания (не менее 90 суток).
В соответствии с проектом, такая карта будет функционировать 10 лет. Для ее получения потребуется подать заявление, пройти дактилоскопическую регистрацию, а также медосмотр для выявления возможных опасных инфекционных заболеваний.
В МВД также предложили определить ряд правил, в соответствии с которыми будет или не будет разрешаться остановка и возобновление действия ID-карты. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на текст проекта.
Карту предлагается создать на основе отечественных технологий, обеспечив ее надежной защитой от подделки.
Политика,МВД,РИА Новости,
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