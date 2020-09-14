Памфилова рассказала о хамстве наблюдателей

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По ее словам, такие случаи были не везде.

"В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии", — рассказала Памфилова.

Она выразила благодарность тем наблюдателям, которые добросовестно выполняли свою работу и обеспечивали законность проведения кампании.