В России закрылись все избирательные участки 

В России в 20:00 по мск закрылись все избирательные участки, идет подсчет голосов. Голосование разных уровней прошло в 83 из 85 регионов.
В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. В Ярославской, Пензенской, Курской областях и Татарстане были дополнительные выборы в Госдуму. Жители более 50 городов избирали депутатов гордумы. В десятках городов и городских округов состоялись муниципальные выборы. В Москве голосовали за муниципальных депутатов в районах Бабушкинский и Марьино.