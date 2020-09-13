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В России закрылись все избирательные участки 

Lenta.ru 2 часа назад
В России закрылись все избирательные участки
Фото: РИА Новости
В России в 20:00 по мск закрылись все избирательные участки, идет подсчет голосов. Голосование разных уровней прошло в 83 из 85 регионов.
В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. В Ярославской, Пензенской, Курской областях и Татарстане были дополнительные выборы в Госдуму. Жители более 50 городов избирали депутатов гордумы. В десятках городов и городских округов состоялись муниципальные выборы. В Москве голосовали за муниципальных депутатов в районах Бабушкинский и Марьино.
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