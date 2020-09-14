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Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края 

Российская Газета и ещё 31 48 минут назад
Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Избирательная комиссия Камчатского края объявила, что подсчет бюллетеней на выборах губернатора региона завершен. По результатам обработки 100% протоколов, победу одержал врио главы края Владимир Солодов.
Владимир Солодов с большим отрывом лидировал на протяжении всего подсчета бюллетеней. Как сообщила ТАСС председатель краевого избиркома Инга Иринина, Солодов набрал 80,51% голосов избирателей.
По данным, краевого ЦИК, за ходом голосования на избирательных участках Камчатского края следили 150 общественных наблюдателей, работу которых координировала краевая Общественная палата.
Официальное объявление результатов голосования запланировано на 15 сентября в 15:00 по местному времени.
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Политика , Владимир Солодов , Центризбирком России
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