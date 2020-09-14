Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края

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Избирательная комиссия Камчатского края объявила, что подсчет бюллетеней на выборах губернатора региона завершен. По результатам обработки 100% протоколов, победу одержал врио главы края Владимир Солодов

Владимир Солодов с большим отрывом лидировал на протяжении всего подсчета бюллетеней. Как сообщила ТАСС председатель краевого избиркома Инга Иринина, Солодов набрал 80,51% голосов избирателей.

По данным, краевого ЦИК , за ходом голосования на избирательных участках Камчатского края следили 150 общественных наблюдателей, работу которых координировала краевая Общественная палата.

Официальное объявление результатов голосования запланировано на 15 сентября в 15:00 по местному времени.