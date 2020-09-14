Определены лидеры выборов в регионах

После обработки 60% протоколов на выборах губернатора Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко.
Лидирующий на выборах губернатора Пензенской области Иван Белозерцев после обработки 55,21% протоколов получает 81,21% голосов.
Олег Николаев после обработки 53,46% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 77,41% голосов.
Действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский лидирует на выборах, набирая 62,2% голосов после обработки 56,84% протоколов.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников набирает 65,92% голосов по итогам обработки 0,90% протоколов.
Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей после обработки 50,2% протоколов.
Действующий глава Брянской области Александр Богомаз получает 72,08% голосов после обработки 73,92% протоколов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев набирает 70,39% голосов после обработки 69,55% протоколов.
Действующий глава региона Вениамин Кондратьев лидирует на выборах губернатора Краснодарского края, набирая 85,29% голосов после обработки 1,63% протоколов.
Напомним, на выборах губернатора Иркутской области побеждает врио главы региона Игорь Кобзев.
Все голоса подсчитаны в Камчатском крае, где на выборах победил врио губернатора Владимир Солодов. Победу на выборах губернатора Еврейской автономной области одержал врио главы региона Ростислав Гольдштейн.