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Лидерами на выборах стали действующие главы регионов

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
29 минут назад
Действующие руководители и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на выборах глав регионов, свидетельствуют промежуточные результаты обработки протоколов.
Определены лидеры выборов в регионах
Фото: ТАССТАСС
Так, врио главы республики Коми Владимир Уйба набирает 74,77% голосов после обработки 54,29% протоколов, РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на выборах главы исполнительной власти получил почти 87% голосов избирателей после обработки 53,48% всех протоколов.
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует с 73% голосов после обработки 57,3% протоколов.
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин получает 76,10% голосов после обработки 80,27% протоколов.
После обработки 60% протоколов на выборах губернатора Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко.
Лидирующий на выборах губернатора Пензенской области Иван Белозерцев после обработки 55,21% протоколов получает 81,21% голосов.
Олег Николаев после обработки 53,46% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 77,41% голосов.
Действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский лидирует на выборах, набирая 62,2% голосов после обработки 56,84% протоколов.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников набирает 65,92% голосов по итогам обработки 0,90% протоколов.
Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей после обработки 50,2% протоколов.
Действующий глава Брянской области Александр Богомаз получает 72,08% голосов после обработки 73,92% протоколов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев набирает 70,39% голосов после обработки 69,55% протоколов.
Действующий глава региона Вениамин Кондратьев лидирует на выборах губернатора Краснодарского края, набирая 85,29% голосов после обработки 1,63% протоколов.
Напомним, на выборах губернатора Иркутской области побеждает врио главы региона Игорь Кобзев.
Все голоса подсчитаны в Камчатском крае, где на выборах победил врио губернатора Владимир Солодов. Победу на выборах губернатора Еврейской автономной области одержал врио главы региона Ростислав Гольдштейн.
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