Чехия назвала главную угрозу для Белоруссии

Такое заявление он сделал на международном симпозиуме о демократии в Праге , который провела неправительственная организация Institute H21. Он отметил, что сейчас необходимо поддержать церковь, независимые профсоюзы и гражданские инициативы, направленные на давление на президента Александра Лукашенко . Необходимо вынудить главу государства на диалог с протестующими и таким образом предотвратить нарушение территориальной целостности и суверенитета республики, передаёт РИА Новости.

Необходимо не допустить ситуации, когда для Лукашенко единственным выходом станет отказ от суверенитета, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что ситуация в стране является переломной, так как белорусы проснулись от политической апатии. Во время пандемии коронавируса Лукашенко наглядно продемонстрировал, что потерял контакт с реальностью и не понимает, что происходит в собственной стране, заключил Петршичек.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская