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В Чехии рассказали об угрозе России для Белоруссии 

News.ru 31 минуту назад
Чехия назвала главную угрозу для Белоруссии
Фото: EPA
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что Россия ведёт себя осторожно в белорусском кризисе. По его словам, Белоруссии угрожает не военная интервенция РФ, а постепенное ограничение независимости.
Такое заявление он сделал на международном симпозиуме о демократии в Праге, который провела неправительственная организация Institute H21. Он отметил, что сейчас необходимо поддержать церковь, независимые профсоюзы и гражданские инициативы, направленные на давление на президента Александра Лукашенко. Необходимо вынудить главу государства на диалог с протестующими и таким образом предотвратить нарушение территориальной целостности и суверенитета республики, передаёт РИА Новости.

Необходимо не допустить ситуации, когда для Лукашенко единственным выходом станет отказ от суверенитета, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что ситуация в стране является переломной, так как белорусы проснулись от политической апатии. Во время пандемии коронавируса Лукашенко наглядно продемонстрировал, что потерял контакт с реальностью и не понимает, что происходит в собственной стране, заключил Петршичек.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.
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Комментарии 7
Политика , В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Томаш Петршичек , ЕС , МВД , РИА Новости , Прага , Чехия
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