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Захарова показала фото из «фантастического места 

News.ru 14 минут назад
Захарова показала фото из «фантастического места
Фото: ТАСС
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова приняла участие в праздновании дня города в родном для неё подмосковном Солнечногорске. Торжества произвели на неё впечатление, которым она поспешила поделиться с подписчиками в социальной сети.
Она рассказала, что во время праздника «было всё» — чествование местных жителей и ветеранов, возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны, посещение набережной Сенежского водохранилища.

На ретро-ЗИЛе [глава городского округа] Владимир Слепцов повёз отмечать день Солнечногорья. Человек, который дарит этому фантастическому месту интересную жизнь, — написала Захарова в Fаcebook.

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Она также опубликовала несколько фотографий с мероприятия, в том числе и изнутри лимузина.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров извинились перед сербским лидером Александром Вучичем за скандальный пост Захаровой, в котором она сравнила встречу Вучича с главой США Дональдом Трампом со сценой из фильма «Основной инстинкт».
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Комментарии 6
Политика , Мария Захарова , Владимир Слепцов , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Солнечногорск
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