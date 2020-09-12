Захарова показала фото из «фантастического места 

Она рассказала, что во время праздника «было всё» — чествование местных жителей и ветеранов, возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны, посещение набережной Сенежского водохранилища.

На ретро-ЗИЛе [глава городского округа] Владимир Слепцов повёз отмечать день Солнечногорья. Человек, который дарит этому фантастическому месту интересную жизнь, — написала Захарова в Fаcebook.

Она также опубликовала несколько фотографий с мероприятия, в том числе и изнутри лимузина.