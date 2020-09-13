В России задумались об отцовском капитале

Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу.

Сергей Морозов. При рождении третьего и последующих детей в семье необходимо ввести отцовский капитал. С данной инициативой выступил губернатор Ульяновской области

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По словам Морозова, отцовский капитал планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта «Многодетный регион».

Также чиновник считает, что возрастные рамки для женщин (в настоящее время это 35 лет) нужно расширять. Об этом, как заявил Морозов, говорят и мировые тенденции, доказывающие, что успешное материнство может быть и позднее.