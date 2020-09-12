Губернатор предложил ввести отцовский капитал

Ульяновские власти предложили ввести отцовский капитал для многодетных пап в дополнение к материнскому. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в субботу в своем первом демографическом послании.

"Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу", — сказал он, добавив, что его планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта "Многодетный регион".

"Долгое время акцент в поддержке рождаемости мы делали на мерах поддержки женщин в возрасте до 35 лет. Считаю, что эти возрастные рамки надо расширять", — также заявил Морозов.

По словам главы региона, мировые тенденции показывают, что успешное материнство может быть и в более позднем возрасте.

"Мы должны продумать действенные меры поддержки для любой женщины, желающей материнства. Тем более, что сейчас все больше женщин, принимающих на себя ответственное решение сохранения беременности и рождения ребенка после 40 лет. Думаю, что для этих женщин нужно предусмотреть материальные и нематериальные меры поддержки", — пояснил он.

В Ульяновской области 12 сентября дан старт очередной акции "Роди патриота в День России". Она проводится в Ульяновской области с 2005 года по инициативе губернатора региона, главный приз — автомобиль УАЗ "Патриот". Ее участницами становятся женщины, ожидающие рождения ребенка в июне, победительниц определяют из числа тех, в чьей семье появились дети 12 июня. Преимущество отдается многодетным семьям. В 2020 году в День России родилось 44 малыша: 24 мальчика и 20 девочек.