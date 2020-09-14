В ФРГ готовы «спустить на тормозах» ситуацию с санкциями РФ

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал шесть вариантов отказа Германии от «Северного потока-2», которые ранее описало американское издание Politico. Об этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, наличие стольких опций свидетельствует о том, что, на самом деле, вариантов у Германии нет. Джабаров отметил, что немцы вряд ли станут выбирать какой-либо способ давления на Россию. Он считает, что Германия скорее попытается выйти из-под давления США и «спустить на тормозах» вопрос о санкциях в отношении «Северного потока-2». Сенатор также добавил, что немцы — народ практичный, и поэтому продолжат сотрудничество с Россией.

В качестве одного из вариантов издание Politico предложило Германии оказать давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. В таком случае изъятие разрешений создаст возможность для оператора газопровода Nord Stream 2 AG подать в суд на Германию. При этом ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода — около 9,5 миллиарда евро.