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Захарова назвала минские договоренности «актуальными как никогда» 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Захарова оценила актуальность минских соглашений
Фото: РИА Новости
Минские договоренности остаются "актуальными как никогда", документ легитимности не потерял, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно держаться (по урегулированию на Донбассе) одного документа — минских договоренностей. Он актуален как никогда. Он признан всеми сторонами", — сказала она в эфире телеканала RTVI.

"Нужно, при всем желании политологов пофантазировать на различные темы, связанные с Донбассом, все-таки придерживаться главного: на сегодняшний день этот документ не потерял своей актуальности и легитимности, что очень важно. Ровно то, что там записано, должно быть реализовано", — подчеркнула она.

Захарова также отметила, что "речь идет только об одном — об ускорении процесса реализации минских договоренностей и всего того, что было принято в рамках контактной группы".

"Вот этот процесс нужно ускорить и ускорять, что, собственно говоря, и происходит", — добавила она.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Политика , Мария Захарова , МИД
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