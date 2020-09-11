Госдеп США: РФ не должна поддерживать Лукашенко

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган отметил, что ситуация в Белоруссии не является соревнованием между Россией и США. По его словам, в данном случае можно говорить о противостоянии «правителя и народа, на правление которым он претендует», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, Биган озвучил позицию США, которая заключается в том, что Россия не должна поддерживать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что понимает дружеские отношения между народами, но недоумевает, как «М