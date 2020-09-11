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Главного судмедэксперта Минздрава России уволили 

Lenta.ru 30 минут назад
Главного судмедэксперта Минздрава России уволили
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Астраханской области
Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе, директора Центра судмедэкспертизы Минздрава России Андрея Ковалева освободили от должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство.
По словам собеседника агентства, Ковалев ушел с должности по собственному желанию.
Ранее ряд СМИ сообщил об увольнении судмедэксперта. «На имя министра я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину», — отметил Ковалев в беседе с РБК.
С 2012 года Ковалев занимал должность директора Центра судмедэкспертизы Минздрава. До этого он работал старшим судмедэкспертом в центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны.
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Политика , Андрей Ковалев , Министерство обороны , Минздрав РФ
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