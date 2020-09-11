Главного судмедэксперта Минздрава России уволили 

Все новости на карте

Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе, директора Центра судмедэкспертизы Минздрава России Андрея Ковалева освободили от должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство.

По словам собеседника агентства, Ковалев ушел с должности по собственному желанию.

Ранее ряд СМИ сообщил об увольнении судмедэксперта. «На имя министра я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину», — отметил Ковалев в беседе с РБК.