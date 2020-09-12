Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Памфилова заявила, что избирательная кампания проходит спокойно и организованно 

ТАСС и ещё 30 1 час назад
Памфилова оценила избирательную кампанию
Фото: РИА Новости
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование перед единым днем голосования 13 сентября в России проходит спокойно, достойно и организованно.

"Кампания действительно невероятно сложная в своей многослойности, и времени не было передохнуть после общероссийского голосования [по поправкам к конституции]. Но, в принципе, дай бог не сглазить, она идет достаточно спокойно, достойно и организованно", — сказала она в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Ранее глава ЦИК сообщила, что при проведении досрочного голосования 11 и 12 сентября в регионах России зафиксировано "не так много нарушений". В частности, четыре серьезных нарушения выявили в Нижегородской области.
ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочное голосование. Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
ТАСС: последние новости
Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада В Ульяновской области создали фонд целевого капитала для поддержки сферы культуры В Ульяновской области создали фонд целевого капитала для поддержки сферы культуры Памфилова прокомментировала акцию депутатов от КПРФ у здания ЦИК Памфилова прокомментировала акцию депутатов от КПРФ у здания ЦИК
Комментарии 2
Политика , Элла Памфилова , Госдума , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видео с Тихановской взбесило народ
Видео с Тихановской взбесило народ
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
«Мы превратились в нацию гастарбайтеров»
«Мы превратились в нацию гастарбайтеров»
«Наконец-то поняли»: США и ЕС обратились к России
«Наконец-то поняли»: США и ЕС обратились к России
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
00:44
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
Общество
Раскрыто местонахождение Колесниковой
02:01
Раскрыто местонахождение Колесниковой
В мире
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
00:50
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Происшествия
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
00:22
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
Шоу-бизнес
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
01:13
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
Общество
Война за наследство Марьянова не утихает
03:27
Война за наследство Марьянова не утихает
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение