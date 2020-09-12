Памфилова оценила избирательную кампанию

"Кампания действительно невероятно сложная в своей многослойности, и времени не было передохнуть после общероссийского голосования [по поправкам к конституции]. Но, в принципе, дай бог не сглазить, она идет достаточно спокойно, достойно и организованно", — сказала она в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".